ASL Roma 2 | Concorso per 80 Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’Azienda Sanitaria Locale2 diha indetto unPubblico per la ricerca di 80 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina Psichiatria. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIn esecuzione della deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale2 n. 1271 del 10 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, e' indetto un avviso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di ottanta posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, ripartiti come nella tabella sottostante: ===================================================================== AZIENDA ...