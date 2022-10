VERSO MANTOVA-PORDENONE | IL PROGRAMMA ALLENAMENTI

(Di martedì 11 ottobre 2022) Inizierà domani pomeriggio la preparazione della Prima squadra in vista del posticipo di lunedì. Il: Martedì riposoMercoledì ore 15:00Giovedì ore 10:15 e ore 14:45Venerdì ore 15:00Sabato ore 15:00Domenica ore 15:00 (porte chiuse) Powered by WPeMatico

La Voce di Mantova

... che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzionela ... Registrato il sold out con le due date a, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, ...... per poi ritornare, sempre dal lungolario Cadorna,piazza Cermenati e raggiungere la ... di Modena, Reggio Emilia, Parma, Cremona, Piacenza, Pavia, Brescia, Vallecamonica, Salò Monte ... Amore per la danza e amore “fuori pista”: un mantovano e un'islandese verso il mondiale | la Voce Di Mantova Palazzo Ducale di Mantova presenta una mostra dedicata al Pisanello e al ciclo decorativo a tema cavalleresco, riscoperto solo 50 anni fa.Un’annata particolare, dove il caldo e l’assenza di precipitazioni hanno fatto schizzare i costi di produzione (+15-20% sul 2021) e dove i secondi raccolti, paradossalmente, sembrano ...