“Si contraddice di continuo” | Gianni Sperti esplode | il cavaliere cacciato dallo studio

Leggi su direttanews

(Di martedì 11 ottobre 2022)questa volta non si contiene, esplosione inpoi lo confessa: deve andare via dalla trasmissione(Witty tv)L’opinionista di Uomini e Donne,, nelle ultime puntate sembra essersi accanito con una persona in particolare. Quest’anno sembra che Maria De Filippi stia dando più spazio al Trono Over rispetto al Trono Classico. Il Trono Over porta al centro dellomolte più coppie, in un certo senso si riescono a creare più dinamiche rispetto ai soliti tronisti del Classico. Trae Tina Cipollari, i due opinionisti tendono a schierarsi a modo loro: ci sono puntate in cui è Tina ad andare su di giri, altre, più rare, in cui invece è proprio ...