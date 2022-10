Sesso e soldi per appalti e permessi per costruire in un comune campano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiin cambio deipero degliper pulire le strade: sarebbe stata questa la pratica consolidata messa in atto nell’Ufficio Tecnico deldi Scisciano, nella provincia di Napoli – lo riporta il Corriere del Mezzogiorno – I carabinieri di San Vitaliano, su richiesta della Procura di Nola, hanno eseguito 13 misure cautelari. Anche un rapporto sessuale tra un funzionario e la referente di una ditta che puntava all’appalto per la pulizia delle strade cittadine sarebbe stato consumato negli uffici comunali, a orario di chiusura, una volta andati via gli altri dipendenti. – spiega il quotidiano napoletano – È quanto avrebbero accertato i militari della Stazione dei carabinieri di San Vitaliano, nei confronti ...

RaiNews

Oltre ai, secondo quanto appurato, il vantaggio sarebbe anche consistito nell'ottenimento di incarichi di natura tecnica affidati a professionisti compiacenti, proprio per le opere edili ......alcun tipo di scelta dio di genere ma vogliono lanciare l'allarme contro l'attacco verso la lingua colta, quella che si studia negli Atenei e per la quale le famiglie spendono parecchi. ... Soldi e prestazioni sessuali per gli appalti: 13 misure cautelari. Capitolati cuciti su misura Chiedevano sesso in cambio di droga, crack soprattutto. Era il giro d'affari di una casa di appuntamenti scoperta dai carabinieri di Settimo Torinese che, questa mattina, hanno eseguito quattro misure ...Avrebbero intascato mazzette per rilasciare permessi a costruire e soprattutto avrebbero concesso un appalto per la pulizia delle strade cittadine in cambio di un incontro hot avvenuto proprio negli..