Sergej Milinkovic-Savic non ha più bisogno dell' ombra

(Di martedì 11 ottobre 2022) Quandoarrivò a Roma non furono pochi, almeno tra i tifosia Lazio, a chiedersi cosa avessero visto in lui Claudio Lotito e Igli Tare per versare dodici milioni di euro al Genk. È mica uno che apre il portafoglio volentieri Claudio Lotito, pensavano i tifosi, gli stessi che lo soprannominavano, e mica troppo amorevolmente, Lotirchio. Non è tirchio Lotito, è un presidente oculato, uno che non fa follie, che ci tiene ad avere i bilanci a posto. Avevano speso solo in due occasioni di più per un giocatore: una ventina di milioni per Mauro Zárate, 13,5 per Hernanes. Quei dodici milioni spesi per un ragazzone di vent’anni che aveva ben fatto al Mondiale Under 20, ma aveva giocato in vita sua tredici partite nella Super Lega serba e diciotto nella Jupiler Pro League belga, sembrarono a molti, i ...