Rispondiamo a chi parla di Pippo Baudo morto oggi | torna la solita bufala

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Occorre rispondere con fermezza a tutti coloro cheno di, alla luce di tanti post che stanno girando sui social da alcune ore a questa parte. Esattamente come avvenuto in estate, stando al nostro articolo pubblicato in quel frangente, non possiamo fare altro che rispondere alle indiscrezioni evidenziando che si tratti di unabella e buona. La questione va analizzata con grande attenzione, perché c’è una testata specifica che utilizza pagine Facebook “satellite” per uno scopo molto chiaro. E sarebbe giunto il momento di darci un taglio una volta per tutte.anche ad ottobre 2022: laalimentata dallafonte Curioso notare che la ...