Porrello | “La centrale a gas non si farà | una vittoria del territorio di Civitavecchia”

(Di martedì 11 ottobre 2022)– “Il procedimento di archiviazione della procedura Via per la riconversione dellaè una grossadi tutto ildi. Sono molto soddisfatto per essere riuscito a portare fattivamente, insieme ai miei colleghi in Regione a partire da Gino De Paolis, la voce deldie comprensorio all’attenzione del consiglio regionale”. Lo dichiara Devid, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. Sembrava una battaglia difficile da vincere ma grazie alla coesione di tutti gli attori protagonisti e la forte voce della società civile siamo riusciti nel nostro intento. Ora che questa minaccia è scongiurata, bisogna però andare avanti senza indugi in una pianificazione ...

