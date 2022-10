Pio XII | quando il Papa fu imbalsamato ma si decompose in pubblico | Guarda

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nel pomeriggio di questo infausto giorno, il 9 ottobre 1958, la salma del Grande pontefice Pio XII - morto alle 3.52 del mattino - viene esposta alla prima venerazione del popolo e della cortele nella sala del trono del palazzo di Castel Gandolfo. In queste immagini si vede chiaramente lo scempio adoperato dal medico personale del(che era un semplice oculista), Riccardo Galeazzi Lisi. Egli,Pacelli era ancora in vita, mostrò al Santo Padre gli effetti, a suo dire miracolosi, di un trattamento conservativo sui cadaveri di sua invenzione portando in visione al pontefice l'arto di un uomo defunto in un incidente stradale. I tessuti cutanei erano eleastici e perfetti, tanto da lasciar stupefatto l'augusto paziente. Appena morto il Sommo Pontefice, Galeazzi Lisi si presentò al cospetto del cardinale Tisserant, ...

L'Ordine è, inoltre, persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico, come da Lettere Apostoliche di Papa del 14 settembre 1949 e di Papa San Giovanni XXIII dell'8 dicembre 1962, nonché in cui lo incarica di effettuare il trattamento per la conservazione della sua salma (il papa non desidera che si ripeta quanto accaduto alla salma di, malamente imbalsamata). Poche ore dopo ... A San Salvatore in Lauro la messa per Pio XII Ha dato origine alla Chiesa di oggi, la avvicinò ai bisogni del mondo contemporaneo cercando di ricomporre l'antica frattura tra fede e vita ...