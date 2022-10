Oltre al gas ci manche anche un po' di coraggio

Leggi su panorama

(Di martedì 11 ottobre 2022) C’è qualcosa che non è chiaro. Nelle ultime 24 ore l’ormai ex Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha ribadito le sue dichiarazioni all’insegna della positività e della tranquillità su quello che sarà la disponibilità di gas per il nostro paese: «C’è abbastanza gas per l’inverno… abbiamo messo in sicurezza il paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla». Insomma, tutto bene. Ci basterà quindi abbassare di un grado la temperatura, cuocere la pasta fermando il dolore dell’acqua, spegnere le luci inutili e staccare le spine ed il peggio è passato. Ah no, resta sempre la questione prezzi, e per fortuna lo riconoscelo stesso Cingolani: «Avremo problemi sui prezzi, ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione. Purtroppo non toglieremo la sofferenza a famiglie e imprese. Il price cap l'avevamo proposto mesi fa. ...