NFL 2022 2023 week 5 | nel MNF Mahomes e Kelce rimontano i Raiders

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per concludere la5 di NFLci si attendeva un ‘MNF’ dall’alto livello di spettacolarità visti i due attacchi in campo. Le aspettative non sono state disattese. Vincono i Kansas City Chiefs 30-29 sui Las Vegasad Arrowhead, rimontando diciassette lunghezze di svantaggio. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA5 TUTTE LE DATE Mattatori della serata Patricke il suo fido Travis. Il quarterback MVP del 2018 ha trovato ben quattro volte in end zone il tight end più forte della lega, rendendo di fatto inutili le grandi prestazioni di Josh Jacobs e Davante Adams per gli ospiti. Per isi tratta della quarta sconfitta in cinque partite, un record difficile da digerire per una franchigia che partiva con ben altre ...