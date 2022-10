Multe per eccesso di velocità | polemica a Firenze | ' Sicurezza o bisogno di far cassa?'

Una multa ogni minuto e mezzo. Dopo gli articoli de La Nazione, scoppia la bufera nel capoluogo toscano. Renzi all'attacco: 'Un comune non può diventare un ...... quattro gli squalificati, poiReggina e Pisa. Il club calabrese è stato punitoaver i suoi tifosi 'intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria', mentre ...e l'indennità per le ferie non pagate. Infine una multa da 50.000 dollari. L’obbligo infatti, sarebbe in contrasto con il diritto alla privacy dei lavoratori. Nel verdetto la corte suggerisce anche ...E' stata sorpresa da agenti della polizia municipale in borghese proprio mentre gettava rifiuti. Amara sorpresa per una cittadina a Pirri, nel parcheggio interno del mercato di Is Bingias. La donna è ...