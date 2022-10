Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme per festeggiare il compleanno di Sole

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sono lontani i mesi in cui la tensione traera palpabile. Dimenticati l’astio e il dolore che hanno accompagnato i primi giorni dopo la separazione, i due hanno festeggiatoildella piccola. Non sappiamo se siano vere le voci di un presunto ritorno di fiamma come ipotizzato dal settimanale Chi, quello che è certo è che finalmente sono tornati a sorridere! Alla festa ha partecipato anche Aurora Ramazzotti che per l’occasione ha pubblicato una foto con una dedica dolcissima: “Tanti auguri zia!”. E già, tra qualche mese, a soli nove anni, diventerà zia di un maschietto, così come annunciato da Ramazzotti e Goffredo ...

Stile e Trend Fanpage

Aurora Ramazzotti, shopping da 'nonne' cone la suocera Francesca Mentre Aurora si occupa di organizzare il trasloco in vista del trasferimento nella sua nuova casa, con non poche ...Eros Ramazzotti, la nuova fiamma del cantante Mentre gli irriducibili fan dell'artista sperano sempre in un ritorno di fiamma con, che invece proprio in questi giorni si sarebbe ... Michelle Hunziker cambia look per l'autunno: la nuova acconciatura è con le onde selvagge Un periodo tutto rose e fiori per Eros Ramazzotti. Al settimo cielo per la notizia della gravidanza della figlia Aurora, che lo renderà per la prima volta nonno di un bel maschietto, ...L’ultimo scatto condiviso da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi riaccende le speranze dei fan della coppia. «I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di…. L’ ...