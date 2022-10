Maccabi - Juve 2 - 0 | le pagelle | Bonucci irriconoscibile | Vlahovic stralunato Allegri | le scuse stanno a zero

(Di martedì 11 ottobre 2022) SZCZESNY 4 Insicuro. Arriva sempre qualche attimo in ritardo. Non è tranquillo, come il resto della squadra. Miracoli non ne fa. DANILO 5,5 Inizio shock. Al secondo gol delè l'unico che ...

Andrea Agnelli ha voluto parlare ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta dellain casa delHaifa nel quarto turno di Champions " Dobbiamo vergognarci e chiedere scusa ai tifosi. E' il momento di prenderci le nostre responsabilità. Non è colpa dell'allenatore Allegri ...... mentre lanon entra mai davvero in campo e perde anche la stella Ángel Di María , fuori per infortunio al 24 e sostituito da Milik. Al 42 il raddoppio delancora con Atzili, con un ...Dopo la pesantissima sconfitta in casa del Maccabi, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ci ha messo la faccia. Il patron bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky, e ha ammesso di provare ...Infortunio muscolare per Di Maria, i dettagli Preoccupazione e cambio immediato per Di Maria, con dentro al suo posto l'attaccante polacco: l'argentino si è fatto male da solo in uno scatto, fermandos ...