La Juve non c' è più | crolla con il Maccabi Champions addio? Voci su Allegri

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lantus non risorge in Israele: ilHaifa batte 2-0 i bianconeri e per Maxsembra il De Profundis non solo sulle speranze di qualificazione agli ottavi diLeague (la Signora è ultima per differenza reti negli scontri diretti con gli israeliani a 3 punti, con Psg e Benfica a 7 punti e una gara da giocare in più) ma sul suo futuro in panchina. Il match decisivo, almeno per il terzo posto che varrebbe Europa League, dura una manciata di minuti: Atzili segna al 7', al 24' si fa male Di Maria costretto a uscire per l'ennesimo infortunio muscolare. Entità da verificare, ma restano ombre pesantissime sulla sua partecipazione al Mondiale in Qatar con l'Argentina e al proseguio di una stagione maledetta. Chiude il conto al 42' ancora Atzili. Di fatto, il sigillo al tornado ...