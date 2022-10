Intesa Sanpaolo ai sindacati | settimana corta a parità di salario

Leggi su tpi

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ un inedito nel panorama del settore bancario italiano la proposta cheha portato al tavolo dell’incontro con le organizzazioni sindacali: diminuire a 36 le oreli di lavoro dei dipendenti che lavorano in ufficio, in unalavorativa di 4 giorni invece di 5, con 9 ore di lavoro giornaliero anziché di 8. Il tutto adi stipendio. La prima banca del Paese (oltre 74mila lavoratori in Italia e 96mila a livello globale) si candida, così, a fare da apripista verso politiche più attente alle produttività dei suoi dipendenti, già adottate in vari Paesi europei. La proposta del gruppo torinese prevede, tra l’altro, di poter variare il giorno libero, previo accordo con il proprio responsabile. Il tema è stato anche al centro delle proposte in materia di lavoro di alcuni ...