Il Prime Day d' ottobre viaggia su due ruote

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un'irrefrenabile voglia vi assale: comprare una bicicletta il più presto possibile. Perché? Perché è trendy, è ecologica e, sotto sotto l'avete capito, può sostituire l'auto in città e farti risparmiare. Con le Offerte esclusive, alias ilDay di2022, si può cogliere la palla al balzo e approfittare degli sconti per comprare quella bici (o, perché no, anche un'e-bike) che state sognando da tempo. La bicicletta, d'altronde, è il mezzo che da piccoli ci metteva le ali ai piedi, e anche da grandi rimane sempre il mezzo che può alimentare la nostra voglia di libertà. Senza consumare benzina, tra l'altro (a volte solo un po' di corrente, nel caso delle richiestissime bici elettriche), aiutando così le nostre città a “respirare” dal traffico delle auto. Una scelta di stile ed ecologica. Per aiutarvi nella scelta ...