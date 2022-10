Il Giappone ha riaperto i propri confini ai turisti stranieri dopo due anni di restrizioni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Da oggi, martedì 11 ottobre, ilhaai viaggiatori provenienti dall’estero,oltre duediimposte a causa della pandemia da coronavirus. Non c’è più un limite massimo di arrivi giornalieri e si

Dopo due anni e mezzo di chiusura totale causa Covid, Tokyo ha aperto oggi le frontiere nel Paese nella speranza che l'arrivo dei viaggiatori, attirati dallo yen debole, possa dare impulso all'economia. Il Giappone ha rimosso da oggi il limite giornaliero all'ingresso di cittadini stranieri nel Paese, allentando ulteriormente il regime di controlli e restrizioni varato dal Paese in risposta alla pandemia. Bisognerà comunque dimostrare di aver ricevuto almeno tre dosi di vaccino e di essere negativi al test anti-Covid.