Grande Fratello Vip 7 | caos e lacrime fuori dagli studi | “Non mi fanno entrare!”

(Di martedì 11 ottobre 2022) . Episodio incredibile durante la diretta del reality Se pensavate di avere visto tutto con le spiegazioni ancora una volta incomplete di Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone che hanno occupato buona parte della diretta, in realtà non era nulla. Perché il L'articolo proviene da Inews24.it.

Il pallanuotista, molto provato dalla mancanza dei suoi cari, incontra la sua Angela attraverso il vetro e pensa all'uscita dalla porta rossa. Ma lei lo sprona ad andare ...Mentre Pamela Prati racconta in diretta alVip la sua verità sul caso Mark Caltagirone , insieme ad Alfonso Signorini , sui social arriva la risposta di Eliana Michelazzo . Anche Pamela Perricciolo , che fa parte del trio ...Gegia dopo le nomination parla con Carolina e insulta la compagna di gioco Antonella Fiordelisi apostrofandola come “la zoccolet*a” Ieri sera è andata in onda la diretta del Grande Fratello Vip 7 e ...Il branco contro uno: nella società in cui tutti alzano il ditino per insegnare qualcosa, il Grande fratello ci dimostra che il buonismo ha fallito ...