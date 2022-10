Gf Vip 7 | il ‘crollo’ di Luca Salatino | “Una pugnalata al cuore ”

(Di martedì 11 ottobre 2022)domenica 9 ottobre ha avuto nella Casa un risveglio abbastanza triste e da quel momento il suo umore a quanto pare non è migliorato. Si è sfogato con due dei suoi coinquilini in giardino e poi la situazione invece che migliorare è precipitata. Ecco che cosa è successo al concorrente del Gf vip 7.- Altranotizia.it-(Fonte: Google)Purtroppo, è da quando ha attraversato la fatidica porta rossa che l’ex volto di Uomini e Donne ha manifestato alcune insofferenze. Al Gf Vip 7, il concorrente del reality show di Alfonso Signorini ora sembra davvero aver perso il controllo. Scopriamo che cosa ha affermato nelle scorse ore. Gf Vip 7, il pianto diNon smette di far parlare di sé, il tronista romano,...

Ha avuto un grossopsicologico e da lì ha cominciato un percorso con un psicologo e farmaci. ... La donna preferisce non esprimere giudizi sulla scelta degli autori del Grande Fratellodi ...Poi, dopo il provvedimento del Gfabbiamo assistito al suoin diretta e al drammatico rientro in studio, in cui è stata accolta con affetto sia da Alfonso che dalle opinioniste. In molti ...