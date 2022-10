Gf Vip 7 | Giaele De Donà rivela | “Se non fossi sposata ci avrei provato con…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nel corso di una chiacchierata con Charlie Gnocchi,Deha ammesso di provare una forte attrazione fisica nei confronti di Antonino Spinalbese: Io l’ho sempre detto, te l’assicuro. Se io non, se ioentrata qui da single, cicon Antonino. A me piace come persona, per quello che cerco di non stargli troppo vicino. Tante volte sono io la prima che si allontana. So che anche per lui è uguale. Ce lo diciamo. Anche lo speaker radiofonico ha notato questo interesse, facendo dei parallelismi con il rapporto che l’hai le stylist aveva con Ginevra Lamborghini. Secondo la modella quello che c’è fra loro è diverso: Con Ginevra vedo un’amicizia.Deha poi confessato di essersi messa dei ...