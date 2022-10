Gas | Roberto Cingolani | Paese in sicurezza | inverno tranquillo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il ministro della Transizione ecologica: 'Sul rigassificatore di Piombino sicurezze non ne ho. Spero che tutti si rendano conto che lanazionale dipende da ...

Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica,Cingolani, a un webinar della Rcs Academy sul Repower Eu. .Il ministro della Transizione ecologica: 'Sul rigassificatore di Piombino sicurezze non ne ho. Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende da ...Così il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato da Luciano Fontana ai Green Talk di Rcs Academy, illustrando la situazione del Paese sul fronte gas… Leggi ...Si allungano i tempi per l'intesa sul piano d'azione europeo sull'energia. Costruire una proposta legislativa in due settimane e portarla al Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre era ...