Eileen Ryan | morta l’attrice di Magnolia | madre di Sean Penn

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il mondo del cinema piange la scomparsa delall’età di 94 anni nella sua casa di Malibù, a Los Angeles. L’annuncio della famiglia risale a lunedì, ma la morte della donna risale a 24 ore prima.era famosa per essere prima di tutto un’attrice di successo, sia del piccolo che del grande schermo. Inoltre, era conosciuta da tutti anche per essere ladi, uno degli attori più famosi di Hollywood. Il comunicato della famiglia non ha chiarito la causa del decesso. La pellicola di maggiore successo di, film drammatico diretto dal regista californiano Paul Thomas Anderson e interpretato tra gli altri dalla star del ...

aveva 94 anni, era attrice anche lei
E' morta Eileen Ryan, attrice e madre degli attori Sean e Christopher Penn e del musicista Michael Penn. Aveva 94 anni ed era nota per la sua interpretazione ...