(Di martedì 11 ottobre 2022) L’estate 2022 è stata calcisticamente l’estate di Cristiano. La sessione di calciomercato che lo ha consacrato. Gli ha consentito di emergere dall’anonimato mediatico, ora è sistemato nella cornice con su scritto: “il principale protagonista del Napoli rivelazione di inizio stagione”. Nell’“ambiente” è sempre stato considerato. Il miracolo Carpi – portato dalla Serie D alla Serie A con pochi spiccioli – gli consentì il grande salto al Napoli. Ormai sette anni fa. Era l’estate del 2015, quellarivoluzione post-Benitez con l’avvento degli sconosciuti Sarri e. Si è sempre visto poco e sentito meno. Anche quando concede interviste, raramente lascia il segno. È accaduto una sola volta, quando si è tolto i sassolini dalle scarpe dendo “popolino” i contestatori del Napoli. Era caduto in disgrazia ...

IlNapolista

...o un attaccante che si sacrifica e va a giocare aper ... il dsprepara un altro rinnovo. Ed è proprio quello di ... Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo colloquio tra'entourage del ...Grazie sempre, anche in questo caso - 7 ANGUISSA . Una ... che come i filosofi dà qualità al tempo ché ha trascorso'... Unchiamato rigore: è il terzo che si prende se non ho fatto male i ... È Giuntoli l'uomo della Juventus, De Laurentiis può lasciarlo andare a fine anno - ilNapolista