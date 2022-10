Diffidati Maccabi Haifa-Juventus | bianconeri a rischio squalifica in vista del Benfica

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sono due iprima ditra le fila dei: si tratta di Danilo e Miretti, che in caso di ammonizione contro gli israeliani, avendone già rimediate due nelle prime tre partite, sarebbero costretti a saltare peril prossimo impegno contro il, sicuramente decisivo per il cammino della squadra di Allegri in Champions League. Il regolamento, infatti, prevede che si entri tra idopo due cartellini gialli e al terzo scatta lo stop per un turno, dunque massima attenzione per il terzino brasiliano e per il centrocampista italiano in. SportFace.

