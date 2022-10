Choc in casa Psg | Mbappè vuole lasciare la squadra già a gennaio

Cronache Maceratesi

La notizia è di quelle clamorose. L'asso del Psg Kylian Mbappè , campione del Mondo in carica, destinato a raccogliere da Messi (suo compagno di squadra) e Cristiano Ronaldo lo scettro di giocatore ...... cosa è successo/ "Per colpa mia..." Gegia, nuova frasecontro Marco Bellavia: 'Siamo noi che.Vip si è lasciata scappare proprio ieri una frase che ha fortemente imbarazzato il pubblico a. ... Lube, esordio choc in casa: Padova sbanca Civitanova (Foto) Gegia ha fatto infuriare i vipponi della casa del grande fratello Vip. La comica si è lasciata andare ad una battuta infelice su Marco Bellavia ...Denuncia a Torino: il corpo senza vita di un senegalese di 15 anni «dimenticato» per dieci ore, il 26 settembre, accanto ai binari di una ferrovia torinese. C'è questo ...