(Di martedì 11 ottobre 2022) La guerra tra Ucraina e Russia non accenna a finire e provoca disastri imprevedibili: Germania costretta a riarmarsi, Italia sempre più debole sui mercati. Il nuovo governo deve essere credibile per chiedere sacrifici

La Stampa

Oltre al Pd, ci sarà anche PiùEuropa, per avanzare specifiche richieste: ilile ritiro immediato delle truppe russe dal territorio ucraino e il riconoscimento della piena indipendenza ...... cui noi parteciperemo ma senza strumentalizzare") ma parla di "scelta sofferta" (sostenere l'Ucraina, sic) e ora chiede un "immediatoil". In più, l'ancora oggi vice - segretario dem, ... Cessate il fuoco La guerra infuria, sulle teste di tutti, in Europa. Nonostante ci sia, chiaramente, un aggressore (la Russia) e un aggredito (l’Ucraina), nonostante i bombardamenti (appena di ieri) sulle città ucrain ...È nata sotto una cattiva stella la manifestazione per la pace promossa dal governatore campano Vincenzo De Luca. Tante le adesioni, ma altrettante le stilettate riservate al presidente ...