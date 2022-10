Cassano risponde duramente a Ferrara | “Deve stare zitto | non è Freud Scarsi e mediocri”

(Di martedì 11 ottobre 2022) La polemica tra Antonioe il Napoli non sembra avere fine. La settimana scorsa, l’ex calciatore è finito nella bufera per le sue dichiarazioni sulla squadra partenopea che vinse i due...

Ma: "Io ne dico tante di min***ate. Quando parliamo di Diego, alieno, extraterrestre. Giordano, fortissimo. Carnevale, buon giocatore. Gli altri erano mediocri o scarsi" . A questo ...... Antonio, prova a spiegare quel 'scappati di casa' che ha fatto infuriarare tifosi e ex calciatori eduro a Ciro Ferrara , che sui social lo aveva invitato a chiudere la bocca. Ai ...L'ex calciatore Antonio Cassano, tramite il proprio profilo Instagram, ha analizzato così il momento della Juventus, prossima avversaria del Torino in campionato: "Tutti iniziavano ...Antonio Cassano , nel suo intervento alla Bobo Tv in onda su Twitch, ha detto la sua su Kvaratskhelia: “Bravissimo il Napoli ad andarlo a prendere, ma è folle che nessun altro club abbia pensato di pr ...