Calcio | Serie A | 5 squalificati per un turno

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della nona giornata, ha squalificato per una giornata 5 calciatori: Federico Ceccherini (Verona), Ivan Radovanovic (Salernitana), Morten Hjulmand (Lecce), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Hans Hateboer (Atalanta).

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza. Walace , il centrocampista brasiliano dell' Udinese , la scorsa notte è rimasto coinvolto in un'uscita di strada mentre si trovava a bordo della ...Da questa settimana il palinsesto di Snai diventa più ricco. Negli eventi che riguardanoA, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Champions League, Europa League, MLS, coppe nazionali e, da ...di ...Il Giudice Sportivo Germana Panzironi ha squalificato 4 calciatori dopo l'ottava giornata d'andata del campionato di Serie B. Un turno di stop per Pietro Marino del Cosenza, Matteo Arena della Spal, S ...