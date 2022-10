Bollette | le variazioni unilaterali delle compagnie sono bloccate da due mesi | ricorsi per eventuali violazioni Codici

(Di martedì 11 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Come se non bastassero i rincari e le speculazioni, i consumatori devono guardarsi anche dalle aziende. Il carosta provocando un grande caos e, come a volte accade in questi casi, c’è chi si sta approfittando della confusione. È da qui che nasce l’intervento dell’associazione, che, oltre a richiamare i fornitori ad un comportamento corretto, si è attivata per fornire assistenza ai consumatori in difficoltà. “I nostri Sportelli – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– stanno ricevendo diverse segnalazioni da parte di utenti che lamentano il comportamento di alcune aziende fornitrici di luce e gas. La questione riguarda nello specifico la modifica unilaterale dei contratti del mercato libero imposte da alcuni operatori ai propri clienti. ...

Circa il 25% dei redditi dei Lavoratori e Pensionati, è ormai destinato a pagare ledella ... (IPCA), dal cui conteggio sono però escluse proprio ledelle materie energetiche, gas e ...Insomma, lesono infinite e molto personali. Come ci aveva spiegato l'esperto di ...Il quarto in arrivo L'urgenza maggiore resta comunque l'approvazione di un nuovo decreto. Si ...Come se non bastassero i rincari e le speculazioni, i consumatori devono guardarsi anche dalle aziende. Il caro bollette sta provocando un grande caos e, come a volte accade in questi casi, c’è chi si ...Con l'aumento di gas ed elettricità, margini negativi per l'8,2% delle industrie. Ma in alcuni comparti si supera la metà ...