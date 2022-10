Avremo un Darkverse

Leggi su panorama

(Di martedì 11 ottobre 2022) Abbiamo avuto il web e poi il dark web, adesso siamo pronti per il metaverso, ma lo saremo altrettanto per il? La società di security Trend Micro ha pubblicato il report “Metaverse or Metaworse? Cybersecurity Threats Against the Internet of Experiences” in cui parla proprio degli scenari criminali posti dalla nuova frontiera della rete. Alcuni esempi riguardano la possibilità di impersonare personaggi più o meno famosi attraverso gli avatar e quindi ingannare i propri interlocutori. Allo stesso tempo preannunciano che la versione “meta” del dark web potrebbe essere accessibile con molto difficoltà alle forze dell’ordine. Si tratta soltanto di esemplificazioni di quali e quante opportunità di delinquere offrirà il metaverso. Per contro, la legge, che soltanto in questi ultimi anni ha iniziato a digerire il tema dei crimini on line, potrebbe trovarsi di fronte ...