Vincenzo Malinconico - avvocato d' insuccesso | data d' inizio | numero puntate | trama e cast

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un nuovo iconico personaggio sta per arrivare su Rai Uno: si tratta di. A breve, infatti, andrà in onda la fictiond'con Massimiliano Gallo. L'attore napoletano, che ha già preso parte a fiction di successo come I Bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni, si cimenterà per la prima volta con il ruolo di protagonista e ci porterà pian piano a scoprire il personaggio nato dalla penna di Diego De Silva.: quando inizia edella fiction con Massimiliano Gallod', la nuova fiction Rai con protagonista Massimiliano ...

- Avvocato d'insuccesso", è la serie, coprodotta da Rai Fiction e Viola Film, in onda da giovedì 20 ottobre per quattro settimane in prima serata su Rai1. Il protagonista, nato ...... dal 20 ottobre alle 21.25 ogni giovedì su Rai 1 iniziano gli appuntamenti con un altro personaggio letterario decisamente anomalo e c'è di più: protagonista di, avvocato d'...Un avvocato separato ma ha una relazione proprio con l'ex moglie che si è risposata, che pratica la professione ma che fatica ad arrivare alla fine del mese, un precario sul lavoro e nei sentimenti.