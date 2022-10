Ucraina interrompe forniture di elettricità all’UE

RaiNews

Dopo gli attacchi russi che hanno colpito i sistemi di distribuzione e produzione dell'elettricità in Ucraina, il ministero dell'Energia ha chiesto alla popolazione di "ridurre il più possibile i consumi". Il ministero dell'Energia dell'Ucraina ha annunciato lo stop alle forniture di elettricità assicurate a Paesi dell'Ue negli ultimi tre mesi, a causa dei danni inflitti dagli attacchi missilistici russi. L'attacco russo ha coinvolto 84 missili e 24 droni, anche di fabbricazione iraniana.