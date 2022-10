Ucraina | Biden a Zelensky | “Vi daremo sistemi difesa aerea”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Telefonata tra. Il presidente americano, riferisce la Casa Bianca in una nota, si è impegnato “a continuare a fornire all’il supporto necessario per difendersi, compresi iavanzati di”., sottolinea la Casa Bianca, “ha espresso la sua condanna degli attacchi missilistici russi in tutta l’, inclusa Kiev e ha espresso le sue condoglianze ai cari di coloro che sono stati uccisi e feriti in questi attacchi insensati”. Il presidente americano “ha anche sottolineato il suo continuo impegno con alleati e partner per continuare a imporre costi alla Russia, ritenendo la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e atrocità e fornendo all’sicurezza, assistenza ...

