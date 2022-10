Firenze Post

Gli eletti della nuova legislatura si presentano disciplinatamente inalla camera di elezione e procedono con fotografia, consegna del tesserino e creazione dell'indirizzo email istituzionale. ...I neoeletti attendono innel corridoi di entrare nella grande sala dove sono state allestite ... Tra le vecchie guardie si è visto l'azzurro Maurizio Gasparri al suo nono incarico ine ... Parlamento: la fila di deputati e senatori per le prime “immatricolazioni” Tra i primi ad arrivare anche il ministro del Lavoro uscente Andrea Orlando. I neoeletti attendono in fila nei corridoi di entrare nella grande sala dove sono state allestite le postazioni per la ...Il primo ad accreditarsi è stato Nicola Calandrini (FdI) e subito dopo Luca De Carlo (FdI). La prima deputata ad arrivare, alle 15 a Montecitorio, è stata Ylenia Lucaselli, rieletta alla Camera per Fr ...