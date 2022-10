Ora è Confindustria a chiedere lo scostamento di bilancio a Giorgia Meloni e a Draghi | «Più deficit per le bollette o rivolta sociale»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Qualche giorno fa Mariosi era retoricamente chiesto cosa avrebbe dovuto faresulledopo che la Germania aveva varato il suo fondo da 200 miliardi senza aspettare l’Europa. Oggi il presidente diCarlo Bonomi risponde alla domanda in un’intervista a La Stampa. E lo fa prendendo decisamente posizione a favore dellodi. Una scelta che la premier in pectore avrebbe voluto evitare, così come l’attuale inquilino di Palazzo Chigi. Ma spendere insembra adesso l’unica soluzione per evitare un autunno caldo. E adesso il governo si trova davanti a un bivio: procedere con i sostegni per le aziende. Sperando di trovare un accordo con l’Unione Europea nell’ultimo vertice del 20-21 ottobre. ...

