Napoli | Manfredi | “Capodichino è asset su cui investire”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– ”La ripresa e la crescita disono segnali molto positivi e importanti che vanno di pari passo con la grande crescita turistica della città ma soprattutto con la nuova centralità diin una dinamica internazionale.è per noi un grandesu cui lavorare eper fare in modo che lo sviluppo sia compatibile con la crescita della città”. Lo ha affermato il sindaco di, Gaetano, intervenuto alla presentazione del rapporto Fact Book 2022 di Itms sul sistema aereo. Il primo cittadino ha evidenziato come ”l’elevato numeri di arrivi giornalieri da rotte nazionali ma soprattutto internazionali significa avere una città piena di turisti, ma anche creare lavoro e ...

Lo ha dichiarato il sindaco di, Gaetano, in relazione alle misure a cui sta lavorando il comune diper fronteggiare il caro energia.De Luca eesaltano la manifestazione organizzata dal Tennis Club. Il sindaco: "L'Arena potrebbe ospitare anche altri eventi". Il governatore: "Montecarlo sta a questa città come la Coca Cola ...Ci saranno Rublev e gli azzurri Musetti, Sonego e Fognini NAPOLI (ITALPRESS) - Il grande tennis è pronto a sbarcare all'ombra del Vesuvio: ...NAPOLI - 'Questo è un momento molto difficile per tante donne che nel mondo devono lottare per vedere affermati i propri diritti che magari a ...