Milan | Pioli | «Londra non ci condizioni Dovremo essere i migliori possibile»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’allenatore delStefanoha parlato a Sport Mediaset: le dichiarazioni in vista della gara con il Chelsea ANDATA E RITORNO – “Anon ci siamo espressi per quelle che sono le nostre qualità. Non ci dobbiamo far condizionare da quella partita ma sicuramente dobbiamo imparare da alcune situazioni per fare meglio domani sera. Al di là delle nostre difficoltà affronteremo una squadra davvero forte, che poco più di un anno fa ha vinto la Champions e si è rinforzata tantissimo. Hanno speso tantissimo, hanno qualità, organizzazione, intensità e velocità. Per reggere questo impatto”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'allenatore delStefanoha parlato a Sport Mediaset: le dichiarazioni in vista della gara con il Chelsea ANDATA E RITORNO - 'A Londra non ci siamo espressi per quelle che sono le nostre qualità. Non ci ...MILANO - Ildi Stefanosi prepara alla rivincita contro il Chelsea , martedì alle 21 a San Siro arrivano i Blues nel primo match di ritorno della fase a gironi di Champions League. I rossoneri ...“Sono in buon momento e voglio sfruttarlo” “Sono felice di giocare con la maglia del Milan e con Pioli in panchina che mi dà fiducia in ogni partita. Contro la Juve ho segnato, sono felice, ma la cosa ...Un uomo con la maglia rossonera, dopo il gol di Tomori, ha abbracciato il vicino di posto con la maglia bianconera. L’immagine è diventata subito virale, le tv hanno iniziato a cercarli per svelare la ...