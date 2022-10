L’UEFA ignora le proteste | arbitro e Var di Inter-Barça designati in Champions

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Gestione dell'arbiro di Inter - Barcellona 'vergognosa' Lo sostengono solo il presidente blaugrana Laporta e'allenatore Xavi, ma non lache ha ignorato le proteste più o meno formali dei catalani. Slavko Vincic e Pol van Boekel, rispettivamente arbitro e var della gara, infatti non solo non sono stati ...... pochi lo praticano e soprattutto il resto della compagnia... pratica avviata nel 2012 - 2013 con'intento di coinvolgere ... Ecco: forse è il caso chedia una risposta credibile a questo ... La Uefa ignora le proteste del Barcellona: subito due partite per arbitro e Var di San Siro