Kadyrov | ' ti avevamo avvertito Zelensky | ora scappa!'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il leader ceceno Ramzanha dichiarato di essere assolutamente soddisfatto della conduzione della cosiddetta 'operazione speciale' russa in Ucraina: lo riporta la Tass. In precedenza...

"Ti avevamo avvertito, Zelensky, che la Russia non aveva ancora iniziato. È meglio che scappi prima di essere colpito". Così il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha commentato l'attacco a Kiev su Telegram, ...Il leader ceceno Ramzan Kadyrov è uno dei falchi di Putin e la sua posizione ha sempre più peso nella cerchia stretta di Putin dopo l'attacco al ponte di Kerch che ...