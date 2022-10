GF VIP | Antonino Spinalbese spiazza | «Ginevra Lamborghini non mi piaceva» | poi parla del fidanzato della ragazza

Leggi su donnapop

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La squalifica diè pesata molto adche è andato letteralmente in tilt. Il gieffino nelle ultime ore si è trovato a fare confessioni sulla sua ex coinquilina, tirando anche in ballo ildi lei. Ma cosa è successo? E cosa ha detto? Leggi anche: GF VIP, Luca Salatino si...