(Di lunedì 10 ottobre 2022)l’audizione dial, in cui sono imputati – tra gli altri – suoTiziano, l’imprenditore Alfredo Romeo, l’ex parlamentare Italo Bocchino, il manager Carlo Russo, l’ex ministro Luca Lotti e l’ex generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia. “Oggi era prevista ladi, ma ci ha comunicato che sarebbe stato assente perché era indisponibile. Lo ascolteremo in una delle prossime udienze”, ha detto il pubblico ministero Mario Palazzi all’apertura dell’udienza di fronte all’ottava sezione penale del Tribunale di Roma.senior è imputato di traffico di influenze illecite rispetto all’aggiudicazione dell’appalto FM4 indetto da, la ...

Il Fatto Quotidiano

E ancora: Trenitalia, Rfi, Consap,, Banca Popolare di Bari, Poligrafico. Il prossimo anno ...scadenza anche la poltrona ora occupata da Alessandro Profumo all'ex Finmeccanica e quella di...... Carmen Bonino, Milù Allegra, Maria Moccia, Andrea Vignone, Luca Piove, Andrea Giorgis,... nonché leader della corrente Base Riformista finito al centro dello scandalo. " Il segretario ... Consip, Matteo Renzi dà buca ai pm: slitta la testimonianza nel processo a carico del padre Il vicepresidente della Camera, di Italia Viva, oggi in aula. Anche a Matteo Renzi sarebbe toccato testimoniare in un’aula del Tribunale di Roma davanti alla corte e al pm Mario Palazzi. Ma a causa di ...Il futuro esecutivo dovrà rinnovare la bellezza di 65 posti di comando in colossi com Eni, Enel, Terna, Poste, Consip e Rai Dove il centrosinistra dai tempi di Renzi impazza. Sarà uno tsunami