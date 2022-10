Cassano attacca Aubameyang | “Parla lui che non sa stoppare la palla Vai a palleggiare”

TUTTO mercato WEB

Stavolta è stato Antonioa prenderlo di mira: parlando alla Bobo Tv su Twitch, "Fantantonio" ha usato parole ben poco lusinghiere nei confronti del milanista: "Ma quale fenomeno! Non è un ...Antoniosi è espresso sul cambio di panchina della Sampdoria, sicuro che ai blucerchiati serva un "... ha gli attributi e li tira fuori, poi non so come allena ma sicuro ci vuole uno che... Cassano attacca ancora la Juventus: "Continua a fare schifo. Non vedo tre passaggi di fila" In questi ultimi allenamenti pre Barça stanno arrivando buone notizie dall’infermeria, soprattutto per quanto riguarda Romelu Lukaku. Correa, invece, resta ancora da valutare mentre per Marcelo Brozov ...L'ex calciatore Antonio Cassano, tramite il proprio profilo Instagram, ha analizzato così il momento della Juventus, prossima avversaria del Torino in campionato: "Tutti iniziavano ...