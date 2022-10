5 gioielli che indosseremo nel 2023

Leggi su amica

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il fashion month è terminato, ma ci ha lasciato tanto su cui riflettere, tante tendenze da esaminare e tanti bellissimi ricordi. Latose ne viste veramente delle belle: maxi cammei ed orecchini, collane che vestono ma sono 5 le tendenze che si sono distinte, alcune grandi “novità” altre conferme. Hoops Alexandre Vauthier SSGli hoops non possono mancare d’estate e le passerelle della Primavera Estateconfermano la tendenza. Il dubbio che gli orecchini a cerchio fossero un vero must have ci era sorto già vedendo le sfilate della New York Fashion Week quanto Tom Ford ha ornate le modelle con maxy hoop in paillettes. La conferma è arrivata, prima da Milano con gli orecchini a cerchio con logo di Fendi, giusto per citare uno dei brand che ha ceduto al fascino di questo gioiello, e poi da Parigi definitivamente ...