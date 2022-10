(Di domenica 9 ottobre 2022) Termina giàl’avventura di Elisabettaal Wta 500 di. La tennista marchigiana si è dovuta arrendere in due set nel primo turno contro Bernarda Pera, numero sette del tabellone delle, con un primo set combattuto a cui ha fatto seguito un secondo set in cui invece la numero 43 al mondo non ha avuto grossi problemi: 7-6(3) 6-3 il risultato finale. SportFace.

SPORTFACE.IT

Dopo la cancellazione nel 2020 e il trasloco a Guadalajara, in, l'anno scorso a causa del COVID, si era ipotizzato un ritorno a Shenzhen dal 2022 al 2030. Ma laha tenuto il punto sulla ...... l'oro olimpico e leFinals sotto i vari nomi). Queste le coppie battute: Niculescu/Ruse (... Aoyama (Giappone)/Chan (Taipei) 6 - 2 6 - 0, Dabrowski (Canada)/Olmos () 6 - 3 6 - 7(4) 6 - 3, ... Wta Messico 2022, Cocciaretto fuori nelle qualificazioni Solo Swiatek e Jabeur sono già sicure di volare in Texas. L'americana quasi. Almeno dieci giocatrici in lizza per gli ultimi pass ...Le prime due teste di serie avanzano al secondo turno insieme a Martic che supera Fruhvirtova Secondo giorno di operazioni al Jasmin Open di Monastir, torneo WTA 250, e già tantissime partite e con in ...