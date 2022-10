Verso il governo Meloni | partita quasi chiusa su Camera e Senato Si fa strada l’ipotesi Casellati alla Giustizia

Leggi su open.online

(Di domenica 9 ottobre 2022) Gli unici nomi dati per certi riguardano la presidenza di, dove Ignazio La Russa (Fdi) e Riccardo Molinari (Lega) sembrano mettere d’accordotutti. Per il resto, a due settimane dal possibile incarico, in mezzo a tanta confusione comincia ad apparire qualche segnale chiaro. Tra questi, risultato dell’incontro di ieri ad Arcore, ci sarebbe – secondo Ansa – lo schema 5+5: cinque ministeriLega e cinque a Forza Italia, che nelle quotazioni è data agli Esteri con Antonio Tajani (anche se il suo nome è in ballo anche per il dicastero della Difesa) che fa pesare non poco i suoi 27 anni nelle istituzioni europee. Nome che darebbe quella «continuità con ilDraghi in alcuni aspetti su cui abbiamo condiviso alcune scelte – per citare Adolfo Urso intervenuto a In Mezz’ora in ...