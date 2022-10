Rave illegale a Roma | 70 ragazzi bloccati al Parco degli Acquedotti - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Le forze dell'ordine sono intervenute questa mattina in zona Tuscolano. Denunciato l'organizzatore della festa abusiva nell'area ...I poliziotti della Squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di Niscemi sono riusciti, grazie ad un attento monitoraggio delle piattaforme social, a scoprire che unpartyera stato organizzato in una località nel comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Per garantire le fasi di identificazione e sgombero dei presenti sono stati impiegati ... Rave illegale a Roma, 70 ragazzi bloccati al Parco degli Acquedotti Le forze dell'ordine sono intervenute questa mattina in zona Tuscolano. Denunciato l'organizzatore della festa abusiva nell'area pubblica ...Nessun momento di tensione tra ragazzi e polizia. Dopo le identificazioni i giovani hanno pulito l’area della festa e si sono allontanati ...