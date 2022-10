John Lennon | l’attivismo politico

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il 9 ottobre del 1940 nasceva a Liverpool: una carriera musicale strabiliante sia con i Beatles prima che come solista. Manon è stato solo un genio musicale, è stato molto di più: il simbolo immortale di un pacifismo senza confini, senza leggi. E’ stato un semplice uomo che credeva nelle idee, più che negli ideali. Dai Quarrymen ai Beatles via Amburgo Copyright TimesLa carriera artistica dicomincia nella chiesa di St Peter a Liverpool. In occasione della festa della parrocchia, si esibirono i Quarrymen, di cui era leader il giovanissimo. Ivan Vaughan, compagno delle elementari di, gli presentò Paul McCartney.rimase ammaliato dall’abilità di Paul alla chitarra e dalla sua ...

- Santo San Dionigi - Sono nati in questo giorno 1890 Aimee Semple McPherson 1940 John Lennon 1949 Ottavia Piccolo - Proverbio Il principe deve punire il vizio, e ricompensare la virtù - Accadde oggi 1855 Isaac Singer brevetta il motore da macchina per cucire 1973 Priscilla Presley 1973: Nasce a Molfetta (Bari) Michele Salvemini in arte Caparezza, cantautore e rapper.