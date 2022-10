Empoli | Destro | 'Uno dei miei gol più belli | ci è mancata furbizia'

TORINO - Torino edfanno1 - 1 nella nona giornata di Serie A. Entrambe le reti nel secondo tempo: gli ospiti passano avanti al 49' con uno splendido gol in rovesciata di, il pareggio granata arriva al 90' ...Commenta per primo Torino -1 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 4' s.t.(E), 45' s.t. Lukic (T) Assist: 4' s.t. Ebuhei (E) Torino (3 - 4 - 1 - 2): Milinkovic - Savic; Djidji (43' st. Karamoh), Schuurs, Rodriguez; ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mattia Destro ha segnato il gol del vantaggio empolese a Torino. A Dazn ha commentato così la sua rete. "E' uno dei più belli, quando la palla entra va sempre bene.