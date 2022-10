Uccise l’amante incinta con 10 coltellate | la Corte d’appello gli toglie l’ergastolo | «È stato un delitto d’impeto»

Leggi su open.online

(Di sabato 8 ottobre 2022) Lad’Assise di Palermo lo aveva condannato alnella primavera del 2021. Ora laglielo, riducendo la pena a 19 anni e quattro mesi. È questa, per il momento, la sentenza di condanna per l’imprenditore Antonino Borgia che il 22 novembre 2019, a Giardinello (Palermo),con 10la sua amante Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni e un bimbo in grembo. «Mi dica lei cos’è l’atrocità. Mi dica lei se mia figlia non è stata uccisa con violenza e atrocità – ripete disperata la madre della vittima, Anna Di Piazza -. Com’è possibile che uncosì efferato venga punito con una pena che non dà giustizia a mia figlia. Io non volevo vendetta, solo giustizia. Ma questa sentenza non fa giustizia». La ...