The Handmaid’s Tale 5 | la featurette racconta le faide dello show

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ladel quarto episodio della quinta e nuovissima stagione di Theapprofondisce e analizza il rapporto tra June e Serena Joy e tra zia Lydia e il comandante Lawrence. The5: Serena Joy e June Serena, dopo essere stata rilasciata, è diventata la nuova ambasciatrice di Gilead a Toronto: June inizia a non sentirsi più al sicuro in Canada. Serena Joy è riuscita ad assicurarsi una grande influenza e un grande numero di seguaci anche a Toronto. June, quindi, è spaventata dal rinato senso del potere nella donna e in ciò che potrebbe fare. Nella, il produttore esecutivo Bruce Miller ha spiegato che per la serie è stato importante analizzare i traumi femminili anche con l’aiuto di esperte sul tema. Il trauma è presente anche nel ...

Un'instabilità emotiva che la ragazza non riesce più a gestire, e perfettamente restituita in termini filmici dalla regia di Mike Barker (regista, non a caso, diTale ). Non basta più ...Tale Il 10/11 arriva il finale di stagione della serie i cui costumi, simboli e valori sono diventati la bandiera per le battaglie femministe in Italia e nel mondo. La Serie cult ...